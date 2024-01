Ispica, incendio in un appartamento disabitato: indagini dei carabinieri

Incendio in una casa disabitata di via dei Mille ad Ispica la notte di Capodanno. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora da chiarire, in un appartamento al secondo piano. Sul posto, poco dopo l'una e trenta, sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco, una del distaccamento di Modica e l'altra del comando provinciale di Ragusa. L'intervento dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse all'appartamento sottostante e agli immobili vicini. Notevoli i danni per cui l'appartamento è stato dichiarato non abitabile in attesa di ulteriori accertamenti tecnici. Indagini dei carabinieri.

