Palermo, apre la "Città dei ragazzi" in attesa dell'arrivo della Befana

Domani, martedì 2 gennaio, alle 10 La Città dei Ragazzi di Palermo apre i cancelli e alle 11.30 – replica ogni giorno fino al domenica 7 – propone “Ma la Befana chi è?”, spettacolo di animazione teatrale di Valentina Bruno tra giochi e tante caramelle; rientra tra le iniziative promosse dall’assessorato comunale alla Cultura dell’ “Avviso pubblico esplorativo - Manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le Festività natalizie 2023 e di fine anno”.

Alla Città dei ragazzi c’è molto da fare, si può scegliere tra un giro sul trenino sbuffante o sul battello che scivola sull’acqua … o magari tutti e due; e ci saranno laboratori, letture e giochi sotto la tenda grande arredata come la casa di babbo Natale. Il programma è veramente da scoprire e sarà disponibile ogni giorno al bookshop dell’ingresso, lo organizza Le Vie dei Tesori che cogestisce lo spazio con il Comune.

L’ingresso alla Città dei Ragazzi è subordinato al pagamento del biglietto di 1 euro del Comune (0.50 centesimi per disabili e bambini in condizioni di disagio) che viene devoluto interamente a interventi di riqualificazione del parco. Esperienze e attività prevedono contributi che partono da 1,50 euro.