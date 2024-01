Carabinieri Catania, consuntivo attività del 2023: effettuati 834 arresti

Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania, avvalendosi di una capillare diffusione sul territorio (ove è presente con 9 Compagnie, 2 Tenenze, 61 Stazioni) e dell’efficace “sinergia operativa” con i reparti speciali (R.O.S., Nucleo Antisofisticazione e Sanità, Nucleo Operativo Ecologico e Nucleo Ispettorato del Lavoro), assicura sia nella città che nei centri minori, tutte le funzioni per garantire l’ordinata convivenza civile e la sicurezza delle comunità.

In tale contesto, nel 2023, i Comandi dell’Arma distribuiti su tutta la provincia etnea, attraverso i servizi di prevenzione svolti dalle Stazioni Carabinieri e dal Nucleo e dalle Sezioni/Aliquote Radiomobili, hanno assicurato il costante supporto e la diuturna vicinanza a cittadini e turisti, esprimendo circa 44.000 pattuglie sul campo, che hanno consentito di identificare su strada più di 160.000 persone e controllare circa 100.000 veicoli. Facendo fronte alle oltre 50.000 chiamate giunte alle Centrali Operative del Comando Provinciale e delle Compagnie dipendenti tramite il 112 N.U.E., i Carabinieri hanno quindi impedito la prosecuzione dei reati in corso di consumazione, risolto controversie private o familiari e fornito assistenza ai cittadini in situazioni di disagio o in cerca di un aiuto, offrendo anche semplici consigli e rassicurazioni su come comportarsi in determinate occasioni. Tra le attività esterne svolte, anche quasi 500 servizi coordinati volti ad assicurare l’ordinato e decoroso svolgimento della “movida”, tanto nei centri storici quanto in periferia, per consentire alla popolazione di ogni fascia d’età, una serena e sicura fruibilità di piazze, zone verdi ed aree pedonali.

Nell’anno appena trascorso, inoltre, più di 152.000 cittadini hanno fatto accesso nelle caserme dell’Arma della provincia etnea, accolte per la formalizzazione di querele e denunce ma anche per richieste di ausilio di svariata natura, alle quali i militari hanno sempre corrisposto una risposta puntuale ed efficace.

Per quanto attiene al contrasto delle manifestazioni delinquenziali di natura comune, di assoluto rilievo è stato lo sforzo profuso dall’Arma dei Carabinieri sia a Catania che in provincia, anche in perfetta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, che ha perseguito 30.708 reati, su un totale di 39.697 denunciati a tutte le forze di polizia, denunciando in stato di libertà 6.283 persone e traendo in arresto 1.293 soggetti. In tale ambito, una particolare menzione merita la lotta ai fenomeni criminali connessi agli stupefacenti, ai reati predatori, a quelli ambientali e all’indebita percezione del “Reddito di Cittadinanza”.

Nel campo del contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, il risultato operativo è di ben 834 arresti, di cui 342 su delega dell’Autorità Giudiziaria all’esito di indagini e 157 deferimenti in stato di libertà.