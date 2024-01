Colpo accidentale dalla pistola di un deputato di Fdi: indaga Procura di Biella

La procura di Biella sta svolgendo gli accertamenti, insieme ai carabinieri, su quanto avvenuto la scorsa notte a Rosazza (Biella), dove un colpo partito accidentalmente dalla pistola del parlamentare Emanuele Pozzolo (Fdi) ha ferito un 31enne. L'episodio si è verificato durante una serata di festeggiamenti per il Capodanno alla presenza del sottosegretario Andrea Delmastro. Pozzolo, che invece aveva atteso l'arrivo del 2024 in casa con la famiglia, sempre in paese, era passato per un saluto. La sindaca di Rosazza è Francesca Delmaestro, sorella del sottosegretario.