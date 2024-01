Catanzaro, bimbo nigeriano di 2 anni muore: sconosciute le cause

Tragedia di Capodanno nel Catanzarese: un bimbo di due anni è morto per cause ancora incerte a Cropani Marina. Il piccolo faceva parte di una famiglia nigeriana in questo periodo accasata nel centro della costa jonica calabrese. Un malore improvviso, mentre giocava con i fratellini, lo ha fatto accasciare privo di sensi. Inutili i soccorsi. "Ci sono fatti tragici che accadono in giornate come questa - ha scritto sui social il giovane sindaco di Cropani Raffaele Mercurio - che ci ricordano come ci sia sempre una sofferenza maggiore di quella che ognuno di noi può vivere e provare in un determinato momento della vita. Siamo pronti a sostenere questa sfortunata famiglia".