Vandali distruggono la fontana di piazza San Biagio a Vittoria

Vandali hanno distrutto nella notte a Vittoria la fontana di piazza Giordano Bruno, nel quartiere di San Biagio, primo nucleo della città fondata nel 1607.

La fontana ottocentesca, installata nel periodo della sindacatura di Rosario Cancellieri, è stata danneggiata dai vandali.

La vasca è stata spaccata in due, distrutti anche i quattro sostegni scolpiti con forma di serpente, ai bordi della vasca sono stati lasciate alcune scritte. Unanime lo sdegno del mondo politico. Il sindaco Francesco Aiello. "Branco isolato o strategia criminale?" si chiede in un post su facebook il sindaco Francesco Aiello. E aggiunge: "Spacciatori e bande miste con italiani e gruppi di immigrati attaccano in punti diversi.

Ci rivolgiamo alle autorità dello Stato: Vittoria ha bisogno di attivarsi sul tema sicurezza". Unanime lo sdegno di tutte le forze politiche. "Mi auguro che le forze dell'ordine trovino presto risposte e che se dovesse essere accertato che vi sia una responsabilità penale, non ci siano perdoni che tengano" aggiunge la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Monia Cannata. Alcuni artigiani si sono offerti volontari per ripristinarla