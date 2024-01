Scontro fra due auto sulla statale 194 Modica-Pozzallo: un morto e 6 feriti

E' di un morto e sei persone ferite il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa sera, intorno alle 22 sulla statale 194 Modica-Pozzallo. Secondo i primi accertamenti si sono scontrate due auto, una Opel diretta a Modica e una Fiat Tipo che viaggiava in direzione opposta, verso Pozzallo. Si sarebbe trattato di uno scontro quasi frontale. La vittima è un 74enne originario di Siracusa. Tra i feriti, trasportati negli ospedali di Modica e Ragusa, ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Modica oltre ai carabinieri della Compagnia di Modica e ad una volante del Commissariato di Polizia di Modica. E' stato necessario chiudere al traffico la strada per consentire i soccorsi e il ripristino della circolazione. Per alcune ore la strada è stata aperta su una sola corsia per consentire i rilievi dell'incidente. In corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

(FOTO Franco Assenza)