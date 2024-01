Gilistro (M5s) fa arrivare dalla Regione 150 mila euro per il Tensostatico di Siracusa

Firmato il decreto di finanziamento per gli interventi di completamento della tensostruttura della “Cittadella dello sport” di Siracusa. Dalla Regione, grazie ad un emendamento di Carlo Gilistro (M5S), arrivano 150mila euro che il Comune di Siracusa potrà utilizzare per l'impianto sportivo che ricade nel perimetro della Cittadella dello Sport.

"Sono soddisfatto per questo nuovo risultato importante per Siracusa. D'altronde lo sport di base è un elemento essenziale per la società e servono luoghi adeguati per consentire una crescita sana ai nostri ragazzi", dice il deputato cinquestelle.

Gilistro nei mesi scorsi aveva anche ottenuto un importante finanziamento per la realizzazione del primo parco giochi inclusivo per Siracusa. "A breve altre novità" , assicura il deputato del capoluogo.