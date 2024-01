La giunta di Siracusa approva il Bilancio di previsione 2024 - 2026

Con l'approvazione, venerdì scorso, della proposta di Bilancio di previsione del triennio 2024/2026 e del Dup aggiornato, la Giunta comunale di Siracusa, chiude il ciclo della programmazione finanziaria 2024/2026, avviato il 2 agosto con l'adozione del Dup trasmesso al Consiglio Comunale; e successivamente con l'adozione, a settembre, delle linee di indirizzo destinate ai dirigenti. La proposta verrà adesso trasmessa al Consiglio comunale per avviare un confronto nel merito della manovra finanziaria. La legge di previsione di bilancio dello Stato, per l’anno 2024, prevede che gli Enti locali debbano approvarlo entro il 15 marzo 2024.

“Contiamo che il Bilancio venga approvato dal Consiglio comunale alla fine del mese di gennaio 2024 o nei primi giorni del mese di febbraio. L’approvazione – commenta il sindaco Francesco Italia – consentirà all’Amministrazione, già dai primi mesi dell’anno, di realizzare quanto programmato senza ostacoli normativi, finanziari e contabili. Il Bilancio approvato in tempo consentirà un confronto, mi auguro costruttivo, con il Consiglio comunale che potrà contribuire a migliorarlo al fine di maturare una sempre maggiore e comune consapevolezza sull'importanza della programmazione. L’approvazione del Bilancio, in linea con le previsioni di legge, era uno dei punti fondamentali del programma di mandato di questa Amministrazione ed è stato realizzato nonostante il contesto territoriale siciliano in cui oltre il 70 % dei Comuni sono in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario ed una percentuale ancora più alta non riesce ad approvare il bilancio nei termini di legge”.