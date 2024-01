Siracusa, è morto l'ex assessore regionale Ezechia Paolo Reale

E' morto stamane, Ezechia Paolo Reale, 63 anni, siracusano, avvocato e politico. Da tempo conduceva una battaglia contro un male che non gli ha dato scampo. All'attività di penalista affiancava il ruolo di segretario generale del Siracusa International Institute for criminal justice and human rights, istituto dove era anche componente del board of directors e del Comitato scientifico regionale. Ma era anche componente del Comitato scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di Roma; presidente della Fondazione Siracusa è Giustizia; componente dell'Associazione internazionale di Diritto Penale (Aidp) di Parigi; componente del Comitato di distribuzione del fondo sociale ex eternit. In politica, è stato assessore regionale all'Agricoltura nel 2015 nella giunta di Rosario Crocetta ma anche assessore e consigliere comunale a Siracusa. Nel 2013 da vita all'iniziativa civica "Progetto Siracusa".Candidato alla carica di sindaco, Reale ha sfiorato l'elezione in due occasioni arrivando al ballottaggio prima opposto a Giancarlo Garozzo nel 2013 e poi a Francesco Italia nel 2018.

Sono già arrivati molti messaggi di cordoglio, soprattutto dal mondo della politica siracusana. «Mi dispiace moltissimo – ha affermato l’ex sindaco e suo avversario politico Giancarlo Garozzo – in politica è sempre stato un degno avversario che stimavo e rispettavo. Riconosciuto da tutti come uno dei migliori professionisti, oggi se ne va un siracusano importante, e lo fa davvero troppo presto». Anche per l’assessore alla Cultura del Comune di Siracusa Fabio Granata la morte di Ezechia Paolo Reale è «una gravissima perdita per l’intera città. Colto, ironico, elegante nel portamento e nei modi, Paolo è stato un grande avvocato e un cittadino esemplare. Lascia un vuoto incolmabile alla sua famiglia. Mancherà molto alla città». «Paolo, buon viaggio – ha scritto Vincenzo Vinciullo in un post sul suo profilo Facebook – Un giorno ci incontreremo nuovamente e per sempre». “È con profondo dolore e tristezza che apprendiamo della prematura scomparsa dell'avvocato Ezechia Paolo Reale, esponente di spicco dell'avvocatura siracusana. Un uomo di straordinaria dedizione e professionalità, che ha lasciato un'impronta indelebile nella nostra comunità”. Il Parlamentare Nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Reale, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti di vita e lavoro con un uomo di così alto spessore umano e professionale". “Con Paolo Ezechiele Reale se ne va una personalità di grande rilievo culturale, professionale e politico della nostra città. Recentemente ci eravamo confrontati, con lui e con il Sen. Terzi di Sant’Agata, sulla necessità di una iniziativa forte bipartisan sui temi del diritto alla conoscenza, temi che Paolo Reale aveva portato avanti anche presso la Fondazione Einaudi. Mi unisco al cordoglio dei familiari e della vita di Siracusa per questa grave perdita”. Così il senatore del Pd, Antonio Nicita.

“L’avvocato Reale è stato non solo un eccellente professionista ma anche un punto di riferimento per la città - conclude -La sua assenza lascerà un vuoto difficile da colmare, ma la sua eredità di valori e principi continuerà a vivere attraverso l'ispirazione che ha lasciato a quanti lo hanno conosciuto”.

"Ezechia Paolo Reale era un gran signore. Nella professione e nella politica, distinguendosi sempre per passione e competenza in ogni attività che lo ha visto protagonista indiscusso ed apprezzato. Manteneva in ogni circostanza il massimo rispetto per chi la pensava diversamente. Ho avuto l’onore di condividere con lui tante battaglie politiche, tutte ispirate al conseguimento del bene comune di Siracusa e della Sicilia.

La sua morte costituisce una perdita gravissima per tutti", così Salvo Sorbello - presidente dell’Osservatorio Civico di Siracusa .

"Ho avuto un significativo rapporto di amicizia e ho potuto constatare le sue capacità di intellettuale impegnato sul versante della ricerca giuridica anche a livello internazionale, come uomo impegnato in politica e, personalmente, anche come professionista nell'ambito legale ". Lo scrive in una nota Bruno Marziano del Pd. “Con la scomparsa di Paolo Ezechia Reale Siracusa perde uno dei grandi protagonisti della scena politica cittadina e regionale”: lo dichiarano in una nota congiunta il sindaco Francesco Italia ed il presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro ricordando i tratti del giurista appena scomparso: “Principe del Foro, Ezechia Paolo Reale è stato un uomo di enorme spessore culturale, non solo giuridica, un tenace difensore dei diritti umani e civili, un politico ed un amministratore di primo piano. Al suo nome è legato l’Isisc, il “The international Institute for Criminal Justice and Human Rights”, un vanto per Siracusa ed una delle eccellenze mondiali del diritto. Il suo impegno per la città lo ha visto assessore e consigliere comunale, cui è seguita la prestigiosa nomina ad assessore regionale all’Agricoltura.

Alla famiglia il nostro cordoglio personale, quello dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, della città tutta”.

L'ex assessore Reale lascia la moglie e tre figli. I funerali saranno celebrati dopo domani, 4 gennaio alle 10 nella chiesa dei Cappuccini.