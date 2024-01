Furti con 'spaccata' a Bagheria, la polizia arresta due palermitani

Due palermitani sono stati arrestati dalla polizia per due furti commessi con il cosiddetto metodo della 'spaccata' a Bagheria tra il mesi di aprile e giugno dello scorso anno. Le indagini sono state condotte dal commissariato di Bagheria, con il coordinamento della procura di Termini Imerese. Il primo colpo risale al 4 aprile e aveva fruttato un bottino di oltre 4.500 euro: i due, con il volto coperto da passamontagna, avevano atteso la chiusura di un bar-tabacchi di Bagheria per poi, utilizzando pesanti mazze, romperne la vetrata e portare via denaro contante e numerosi ticket di vari concorsi a premio. Il secondo episodio riguarda un tentativo di furto commesso il 7 giugno ai danni di una ricevitoria e rivendita di tabacchi di Bagheria messo in atto con lo stesso modus operandi. In questo caso, dopo avere sferrato violenti colpi contro la vetrata, i due si erano dati alla fuga perché impauriti dal fragore generato dai numerosi colpi assestati alla vetrina. I due sono stati condotti nel carcere di Termini Imerese.