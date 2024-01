Migrante senza tetto aggredito nella Locride: 3 denunciati

Tre giovani sono stati denunciati per essere stati gli autori di un episodio di violenza nella notte tra capodanno e ieri mattina a Bovalino (Reggio Calabria): hanno aggredito un cittadino nord africano che dormiva sulla panchina della stazione della Ferrovie dello Stato. Prima insultato, poi preso a secchiate d'acqua, l'extracomunitario e' stato soccorso da un passante e successivamente, rifocillato dai volontari dell'Auser e dal Comune del centro ionico, su disposizione del sindaco Vincenzo Maesano. L'episodio ha scatenato una valanga di proteste sui social in tutta la Calabria, di solidarieta' con l'extracomunitario e prese di posizione da parte di istituzioni e singoli cittadini. In una nota stampa, il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Calabria, Antonio Marziale, parla di "gesto vigliacco gratuito contro un uomo inerme". Certamente - prosegue Marziale - gli autori dell'insano gesto sono privi di valori. Divertirsi gettando acqua su un povero adagiato al freddo sulla panchina di una stazione ferroviaria e' certamente bullismo, ma soprattutto stupidita' sconfinata".