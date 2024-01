Incidente vicino Pordenone, tre morti e due feriti

Maxi emergenza lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, in provincia di Pordenone, a seguito di un incidente stradale avvenuto tra più veicoli, tra cui un camion, un mezzo della Croce rossa e almeno un'auto.

Il bilancio sarebbe di tre morti e due feriti.

Lo scontro si è verificato all'altezza di Zoppola. Dopo la chiamata di soccorso giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Gli infermieri della sala operativa hanno inviato l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, diverse ambulanze. Sul posto anche mezzi e uomini dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Tra le vittime dell'incidente avvenuto vicino a Pordenone c'è anche il conducente di un camion oltre ad un'operatrice della Croce rossa e la paziente che si trovava a bordo del mezzo.

Secondo una ricostruzione, l'incidente è avvenuto a breve distanza dallo svincolo di Pordenone in un tratto rettilineo e ha coinvolto tre mezzi, tra cui un camion per il trasporto ghiaia che si è ribaltato ed è finito in una scarpata. L'autista è morto all'istante.

Gli altri due mezzi coinvolti sono un'ambulanza della Croce rossa della sezione di Maniago (Pordenone) e un Suv. A bordo dell'ambulanza c'era una paziente dializzata che doveva essere trasferita e che è deceduta nell'impatto. Morta anche un'operatrice della Cri, mentre un collega è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ed è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva.

Il conducente del Suv è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e non risulta in pericolo di vita.

Al momento non risulterebbero altre persone coinvolte, il cui numero, dunque, in un bilancio finale dell'incidente sarebbe di tre morti e due feriti, di cui uno grave.