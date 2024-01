Modica, nel Duomo di San Pietro concerto dei "Palermo Spiritual Ensemble"

Domani, mercoledì, alle 19.30, nel Duomo di San Pietro, a Modica, concerto dei ‘Palermo Spiritual Ensemble’. “Fra i tanti, belli, emozionanti e grandi eventi di questi giorni a Modica, che grazie alla Regione Siciliana ed all’impegno in prima persona dell’onorevole Ignazio Abbate, siamo riusciti a realizzare e continueremo a fare anche in questa settimana - afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri, una citazione merita davvero l’appuntamento di domani sera nella chiesa di San Pietro. Luogo migliore non poteva sicuramente esserci per vedere all’opera i Palermo Spiritual Ensemble. Un gruppo gospel vocale e strumentale tra i più longevi e prestigiosi d’Europa. Da oltre 30 anni suona e canta, raccogliendo successi come quando, 27 anni fa, nel 1997, aprì il concerto degli Earth Wind & Fire a Taormina. Le voci di quattro straordinari cantanti accompagnate al piano, alle tastiere, al basso elettrico ed alla batteria, accompagneranno questo primo mercoledì di gennaio con una esibizione fra le navate della chiesa dio Modica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO".