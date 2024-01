Modica, plauso a operatori IGM da sindaco e assessore

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, e l'assessore all'Ecologia, Samuele Cannizzaro, hanno diffuso una nota nella quale ringraziano gli operatori ecologici della IGM per l'impegno profuso in questi giorni di festa nel tenere pulita la città. "Nonostante il grande afflusso di gente in pieno centro storico in questi giorni di festa e i tanti eventi che si sono succeduti e che si stanno succedendo a Modica tra fine anno e questi primi momenti del 2024 - dice il sindaco - sento il dovere e il piacere di ringraziare la solerzia e l’abnegazione degli operatori della IGM che hanno tenuto pulita la nostra Città. Un bellissimo esempio di attaccamento non solo al loro lavoro ma anche e soprattutto a Modica. Perché abbia sempre l’immagine migliore da mostrare”.

"Non badando a riposo per festività, Natale e Capodanno, alle domeniche e ai prefestivi, gli operatori della IGM hanno sempre fatto il lor dovere ed anche oltre, affrontando tutte le criticità che si sono presentate in questi giorni di festa", dichiara l'assessore Cannizzaro.