Ragusa, auto cappotta in via Zama: due persone finiscono in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio a Ragusa, all’intersezione tra via Zama e via Teocrito. Una Nissan Qushqai si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’Audi.

Lievi ferite per i due occupanti della Nissan. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno estratto dall’abitacolo della Qushqai gli occupanti per affidarli alle cure dei sanitari del 118 che li hanno trasferiti al Pronto Soccorso del “Giovanni Paolo II”.