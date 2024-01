Muore dopo 6 ore di attesa al Pronto soccorso, inchiesta ad Agrigento

La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta dopo la denunce dei familiari di una donna settantenne morta dopo avere atteso oltre cinque ore al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio prima di essere visitata. L'anziana, secondo la ricostruzione dell'episodio, era stata messa in lista di attesa per alcuni esami ma si e' sentita male ed e' morta. La polizia ha acquisito la documentazione sanitaria e la procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso.