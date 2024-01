La rivolta al carcere di Agrigento, il Sappe: evento critico annunciato

"Basta! Anche questo è un evento critico annunciato". Così il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece commenta la rivolta scoppiata ieri nel carcere di Agrigento. "A questo hanno portato questi anni di ipergarantismo nelle carceri dove ai detenuti è stato praticamente permesso di auto gestirsi con provvedimenti scellerati a pioggia come la vigilanza dinamica e il regime aperto, con detenuti fuori dalle celle pressoché tutto il giorno a non fare nulla nei corridoi delle sezioni - aggiunge - E queste sono anche le conseguenze di una politica penitenziaria che invece di punire, sia sotto il profilo disciplinare che penale, i detenuti violenti, non assume severi provvedimenti''. "Il personale di polizia penitenziaria non ha ancora ricevuto i previsti guanti anti-taglio, caschi, scudi, kit antisommossa e sfollagenti promessi dal Dap - aggiunge - Servono anche apparecchiature per schermare le Sezioni detentive ed impedire l'uso di telefoni cellulari. La situazione delle carceri italiane, per adulti e minori, è allarmante per il continuo ripetersi di gravi episodi critici e violenti che vedono sempre più coinvolti gli uomini e le donne appartenenti al corpo di polizia penitenziaria che svolgono servizio nelle sezioni detentive senza alcuno strumento utile a garantire la loro incolumità fisica. Il taser potrebbe essere lo strumento utile per eccellenza ma i vertici del Dap continuano a tergiversare, tanto mica stanno loro in prima linea nelle carceri a fronteggiare i detenuti violenti".