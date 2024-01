Due esplosioni in Iran, 103 morti e 170 feriti

È di almeno 1033 morti e 170 feriti il bilancio delle due esplosioni che hanno colpito, a Kerman nell'Iran centrale, una zona vicino al cimitero dove è sepolto il generale dei pasdaran Qassem Soleimani durante una cerimonia a 4 anni dalla sua uccisione in un raid americano. Si è trattato di 'un attacco terroristico', secondo la tv di Stato iraniana. Intanto, dopo l'uccisione a Beirut del numero due di Hamas Saleh al-Arouri, la tensione è altissima in tutto il Medio Oriente e l'Egitto ha ufficialmente informato Israele di aver congelato il ruolo di mediatore tra lo Stato ebraico e le fazioni palestinesi nei negoziati sugli ostaggi. Il gruppo Houthi dello Yemen, sostenuto dall'Iran, rivendica l'attacco a una nave portacontainer diretta in Israele.