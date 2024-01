Trieste, disposta la riesumazione della salma di Liliana Resinovich

La Procura di Trieste ha disposto la riesumazione della salma di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa da casa aTrieste il 14 dicembre del 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. La decisione, annunciata dal procuratore capo De Nicolo, è stata presa conferendo l'incarico a un collegio di consulenti con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile. La riesumazione è stata segnalata come 'opportuna' dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, alla quale la Procura aveva dato l'incarico di redigere una perizia medico-legale per fare chiarezza sulla morte di Resinovich, attribuita dall'inchiesta a suicidio.