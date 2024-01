Calcio a cinque, serie C2: L’Holimpia Siracusa piazza quattro colpi nel mercato invernale

L’Holimpia Siracusa (che partecipa al campionato di calcio a 5 serie C2 girone D) si è assicurata il diritto alle prestazioni sportive di 4 nuovi giocatori. Si tratta del portiere Sebastiano Belfiore, classe 1997, e del laterale argentino Ariel Tobias Viale (nella foto), classe 1999, entrambi provenienti dalla Jano Trombatore Rosolini. In gruppo anche altri due laterali, Mirko Forte di 33 anni e Luca Spinali di 23, entrambi svincolati. Si aggiungono a Ferdinando Frippa, Andrè Gerard Guagliardo e Tommaso Scaringella (tutti e tre erano svincolati) e a Salvatore Merendino, proveniente dal Villasmundo e tesserati a dicembre scorso. Le operazioni di mercato sono state concluse dal direttore sportivo Gianluca Infantino. I 4 neo biancazzurri saranno a disposizione del tecnico Pietro Armenio per la prima gara del nuovo anno, quella in programma il 6 gennaio alle 17 al PalaMelilli contro il Canicattini e valevole per il ritorno del primo turno della Coppa Italia di categoria. All’andata larga vittoria, 6-1, per i biancazzurri

“La decisione di svecchiare l’organico – ha detto il direttore generale Carmelo Messina – è stata dettata dal fatto che, nel girone di andata, abbiamo notato alcuni problemi dovuti alla lentezza di giocatori sopra i 40 anni, che spesso hanno faticato ad arginare avversari meno esperti ma più giovani e veloci. Abbiamo perso 7 punti contro compagini tecnicamente inferiori ma con atleti che avevano un altro passo. Da qui la scelta di privarci di alcuni elementi di una certa età, che abbiamo ringraziato per la professionalità dimostrata. D’accordo con lo staff tecnico e gli altri dirigenti, abbiamo deciso di ringiovanire l’organico per provare a riprenderci la vetta della graduatoria”. L’Holimpia Siracusa è seconda in classifica, insieme alla Futura Rosolini, a quota 26 punti, uno in meno della capolista Vittoria.