Ambiente, denunciati nel Reggino 10 titolari di frantoi

Dieci titolari di frantoi oleari sono stati denunciati in stato di libertà per reati in materia ambientale dai carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo e dai colleghi forestali del Nucleo Parco che hanno anche sequestrato alcuni siti produttivi.

I militari, nel corso di controlli effettuati nei territori dei comuni di Montebello Jonico, San Lorenzo e Bagaladi.

hanno accertato lo smaltimento illecito di rifiuti prodotti dalla lavorazione delle olive, lo spandimento delle acque di vegetazione in assenza dell'autorizzazione unica ambientale e lo svolgimento dell'attività produttiva di molitura in assenza della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in materia di acustica ambientale.