Lirica a Solarino, grande performance di Primo, Troina e La Rosa (VIDEO)

"Organizzare un concerto non è cosa di poco conto. Poi se ci metti pure gli impegni universitari, tutto rischia di diventare impossibile". Ma la passione decennale per il canto, ha portato Maria Chiara Primo, 22 anni, di Floridia , a ritagliarsi un palcoscenico di fine 2023 per le sue performance di soprano. La giovane artista ha chiuso l'anno con un concerto che si è tenuto alla 'Madonna delle Lacrime' di Solarino. Pubblico attento ed entusiasta delle sue canzoni e quelle di altri colleghi che hanno animato la serata. Maria Chiara ha anche duettato con il giovane baritono Luigi Troina, uno studente del liceo Gargallo di Siracusa e col tenore Giuseppe La Rosa.

Maria Chiara ha proposto, tra l'altro 'O soave fanciulla' da la bohème, con La Rosa tenore ed ancora come solista, Ernani!... Ernani involami' da Ernani di Giuseppe Verdi . Poi ancora 'Voi lo sapete. O mamma' dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni. Finale con l'omaggio a Puccini, nell'anno che la Lirica è stata riconosciuta patrimonio dell'Unesco. con ' Un beldì vedremo' e 'O soave fanciulla'. I cantanti sono stati accompagnati al pianoforte dal maestro Anna Lisa Mangano, che è pure insegnante di Maria Chiara Primo.

Il concerto alla Madonna delle Lacrime è stato organizzato dall'amministrazione comunale di Solarino.