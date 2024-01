Luca Cannata (Fdi) strappa alla Regione l'autonomia dell'Archimede di Siracusa

"L'istituto Archimede di Siracusa manterrà l'autonomia, reggenza per Insolera di Siracusa e Moncada di Lentini": l'annuncio è del parlamentare di Fratelli d'Italia Luca Cannata a seguito di un'interlocuzione con l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione Mimmo Turano, che modifica così le previsioni di assetto della rete scolastica. Questo grazie al “decreto Milleproroghe” approvato in Parlamento e che ha introdotto alcune novità in tema di dimensionamento della rete scolastica consentendo alle Regioni di derogare, ma solo per l’anno scolastico 2024/2025, fino al 2,5% delle scuole da tagliare. "Fin da subito ho aperto il dialogo con il Governo regionale - conclude - e ho trovato propensione all'ascolto venendo incontro alle esigenze di una comunità che voleva mantenere intatto l'istituto scolastico"