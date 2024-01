Concorso dei presepi ed enogastronomia per la chiusura del Natale a Floridia

Spettacoli ed eventi per il sociale, con un’attenzione particolare ai più giovani. A Floridia proseguono le attività natalizie promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Carianni, grazie al contributo della Regione, di 70 mila euro, fatto arrivare dal deputato del Pd all'Ars, Tiziano Spada. Dal 7 dicembre il centro storico e le varie zone della città sono state interessate da eventi che hanno scandito l’attesa per il Natale e l’arrivo del 2024. Dalle manifestazioni religiose nel giorno dell’Immacolata, santa patrona di Floridia, ai momenti dedicati ai bambini in piazza del Popolo e piazza Umberto I, fino al trenino “Floridia Express” che il 30 dicembre ha accompagnato i più piccoli – e i genitori – lungo le strade del centro storico. Tra le varie attività, spazio anche alla valorizzazione dei prodotti della tradizione enogastronomica floridiana e al 38° concorso dei presepi, a cui hanno aderito sia i privati cittadini sia i commercianti in tutta la città. “Natale è un momento di condivisione – dice il sindaco Marco Carianni – e noi abbiamo scelto di realizzare delle attività che avessero proprio la voglia di stare insieme come tratto comune. La comunità ha apprezzato e risposto numerosa come sempre, confermando quanto di buono è stato fatto dalla mia Giunta, impegnata su più fronti per realizzare un programma di eventi che continuerà nei prossimi giorni. Lavoriamo senza sosta per regalare ancora una volta ai floridiani la possibilità di divertirsi nella propria città, sempre più al centro delle attività in provincia di Siracusa”. L’ultima tappa del calendario di eventi natalizi è prevista per il 6 gennaio: nel centro storico, infatti, sono previste una serie di attività che inizieranno già dalla mattina con i “Giochi dell’Epifania senza barriere” che comprendono attività multidisciplinari sportive inclusive a cura dell’Aics Siracusa. In serata, dalle 21.30, djset in piazza del Popolo con Prezioso, celebre artista che in carriera ha saputo legare generazioni di italiani con la sua musica. “Floridia è una città che vive di tradizioni, e non solo. – sottolinea Serena Spada, assessore allo Spettacolo – e anche quest’anno i cittadini hanno scelto di condividere i valori del Natale durante gli eventi che abbiamo organizzato. La serata del 6 gennaio rappresenta l’ultimo tassello di un programma che abbiamo studiato per le diverse generazioni di floridiani che aspettiamo numerosi in Piazza del Popolo”.