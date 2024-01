Contenimento del Covid, obbligo di mascherine negli ospedali fino a giugno

Il ministero della Salute ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un’ordinanza che prevede nuove regole per le mascherine. I dispositivi di protezione per le vie respiratorie sono obbligatori negli ospedali e nelle Rsa, tanto per i lavoratori, quanto per i pazienti e i visitatori delle strutture sanitarie tutte. L’obbligo di utilizzo delle mascherine rimane unicamente all’interno dei reparti delle strutture sanitarie e socio-assistenziali ritenuti “più a rischio”. In tutti gli altri casi, maggiore potere decisionale è lasciato alla direzione sanitaria della struttura stessa.

La nuova misura urgente in materia di contenimento dal Covid-19 viene fissata da una disposizione dell’Assessorato alla salute della Regione Siciliana, che proroga fino a giugno 2024 le disposizione ministeriale già impartite nell’aprile scorso, che prevede l'obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura.