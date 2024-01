Sette sbarchi di migranti a Pantelleria: 230 nell'isola quasi tutti tunisini

Sono 230 i migranti giunti a Pantelleria tra la fine del 2023 ed il 2024. Gli sbarchi sono stati sette. Le imbarcazioni sono state intercettate dalle motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri.

I migranti sono quasi tutti tunisini. Tra di loro anche donne e minori. In duecento sono stati trasportati con i traghetti di linea a Trapani, gli altri sono rimasti sull'isola. Sono tutti uomini e vengono provvisoriamente ospitati nel centro di crisi presso l'ex caserma Barone dell'esercito in Via Arenella.

Sono poco meno di 5 mila i migranti sbarcati a Pantelleria nel 2023, cinquecento in meno del 2022 quando si raggiunse il record di sbarchi con 5.500 arrivi. Nel 2021 erano stati quasi la metà.

Gli sbarchi degli ultimi giorni sono stati favoriti dalle buone condizioni del mare nel Canale di Sicilia.