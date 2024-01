Primo allenamento del 2024 oggi al Palermo CFA per i rosanero guidati da Eugenio Corini.

A Torretta la squadra ha svolto una doppia seduta. Mamadou Coulibaly e Fabio Lucioni hanno proseguito il lavoro differenziato. Fino a sabato i rosanero saranno in ritiro in una struttura alberghiera nelle vicinanze del centro sportivo.