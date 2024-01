Gli uomini bisessuali hanno un vantaggio riproduttivo

Un nuovo studio, condotto dall'Università del Michigan, pubblicato sulla rivista Science Advances, ha rivelato che i maschi eterosessuali portatori delle varianti genetiche associate al comportamento bisessuale, note come alleli associati al BSB, generano più figli della media. Inoltre, gli uomini che si descrivono come amanti del rischio tendono ad avere più figli e hanno maggiori probabilità di essere portatori di alleli associati al BSB. Poichè il comportamento sessuale omosessuale non dà luogo a prole, i biologi evoluzionisti si chiedono da tempo come i geni associati a questo comportamento siano persistiti nel genoma umano e se rimarranno in futuro.

A tal proposito, i ricercatori dell'UM hanno analizzato i dati di oltre 450.000 partecipanti di origine europea nel database Biobank del Regno Unito, che contiene informazioni genetiche e sanitarie. I partecipanti hanno risposto a un questionario che includeva la domanda: "Descriveresti te stesso come qualcuno che corre dei rischi?". Queste e altre osservazioni hanno indicato che gli alleli maschili associati alla BSB conferiscono benefici riproduttivi a causa delle varianti genetiche condivise tra i comportamenti bisessuali maschili e quelli relativi all'assunzione del rischio.

"I nostri risultati suggeriscono che gli alleli maschili associati ai BSB sono probabilmente vantaggiosi dal punto di vista riproduttivo, il che può spiegare la loro persistenza passata e prevedere il loro mantenimento nel futuro", ha dichiarato Jianzhi Zhang, biologo evoluzionista dell'U-M, autore senior dello studio. "La ricerca mostra anche che correre rischi è la causa di fondo che dà impulso alla riproduzione negli eterosessuali da parte degli alleli associati alla BSB", ha detto Zhang. "In altre parole - ha continuato Zhang - il vantaggio riproduttivo degli alleli associati alla BSB è un sottoprodotto del vantaggio riproduttivo del comportamento di assunzione del rischio". La propensione al rischio di solito descrive la tendenza a intraprendere azioni che richiedono una ricompensa nonostante la possibilità di conseguenze negative.

"Anche se la domanda della UK Biobank sull'assunzione di rischi non specificava il tipo di rischio, è probabile che l'attitudine auto-riferita nel correre dei rischi includa il sesso non protetto e la promiscuità, che potrebbero portare a un maggior numero di figli", ha spiegato Zhang. Nell'analisi delle basi genetiche del comportamento sessuale tra persone dello stesso sesso, i ricercatori dell'UM hanno esaminato sia il comportamento bisessuale sia quello esclusivo tra persone dello stesso sesso, che hanno chiamato eSSB.

Quando hanno confrontato le basi genetiche del comportamento bisessuale con quelle dell'eSSB, hanno scoperto che erano significativamente diverse. Gli scienziati, inoltre, hanno rilevato che le varianti genetiche associate all'eSSB sono correlate a un minor numero di figli, il che dovrebbe portare a un graduale declino della loro frequenza nel tempo. Tuttavia, gli autori sottolineano che il loro studio esamina le basi genetiche del comportamento sessuale tra persone dello stesso sesso e non i comportamenti stessi, che sono influenzati da fattori sia genetici che ambientali. Secondo i ricercatori, infatti, negli ultimi decenni la percentuale di partecipanti alla Biobanca del Regno Unito che ha dichiarato di avere comportamenti sessuali con persone dello stesso sesso è aumentata, probabilmente a causa della crescente apertura e accettazione sociale di queste tendenze e pratiche sessuali.

"I risultati - hanno affermato gli autori - contribuiscono prevalentemente alla diversità, alla ricchezza e alla migliore comprensione della sessualità umana, senza suggerire o avallare la discriminazione sulla base del comportamento sessuale". Il nuovo studio fa seguito a quello pubblicato a maggio su Proceedings of the National Academy of Sciences da Song e Zhang. Anche questa analisi ha cercato di spiegare la persistenza di varianti genetiche associate al comportamento sessuale dello stesso sesso. Nel 2021, il biologo australiano Brendan Zietsch e colleghi hanno presentato prove del fatto che gli eterosessuali portatori di alleli associati allo stesso sesso hanno un numero maggiore di partner sessuali rispetto a coloro che non sono portatori delle varianti. Secondo gli autori, questo potrebbe conferire un vantaggio genetico perchè un maggior numero di partner sessuali potrebbe tradursi in un maggior numero di figli.

Nel loro studio, che si è basato anche sui dati della UK Biobank, Zhang e Song hanno dimostrato che, mentre il meccanismo proposto da Zietsch funzionava probabilmente nelle società premoderne, oggi non è più attivo perchè l'uso diffuso della contraccezione ha disaccoppiato il numero di figli dal numero di partner sessuali negli eterosessuali. I dati presentati nell'articolo su PNAS hanno indotto Zhang e Song a cercare altri potenziali meccanismi per il mantenimento genetico del comportamento umano dello stesso sesso e hanno portato i ricercatori a condurre lo studio più approfondito riportato su Science Advances.