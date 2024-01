'Caso Pozzolo' imbarazza Fdi, il deputato verso la sospensione

Il caso Pozzolo imbarazza Fdi, che pensa alla sospensione deld eputato accusato di aver sparato con la sua pistola la notte di Capodanno ferendo uno dei partecipanti alla festa alla Pro loco di Rosazza. Polemica sulle armi che aveva in casa, attesa permgli esiti del test sulla polvere da sparo. La vittima non ha ancora querelato. Avvenire, in pressing su Meloni, richiama la Costituzione: 'Mancano sia disciplina che onore a questa classe dirigente'. Sul caso Degni, oggi riunione straordinaria del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti per decidere eventuali sanzioni. Oggi la conferenza stampa della presidente del Consiglio, rinviata due volte, anche sui rilievi del Colle, il Mes, i rapporti con Salvini, la candidatura alle Europee.