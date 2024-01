Tragedia sfiorata a Pachino, un pit bull azzanna la coppia di padroni

Un pomeriggio di paura quello vissuto da una coppia pachinese che è stata azzannata dal proprio cane, un pit bull. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, il primo attacco lo avrebbe subito la proprietaria dell’animale, a ridosso della sua abitazione. Non si comprendono ancora le ragioni che hanno spinto il cane ad aggredire la donna che, temendo per la sua incolumità, ha chiesto aiuto. Il primo ad intervenire è stato il marito della donna, che avrebbe sottratto la moglie dalla morsa del pit bull che, poco dopo, avrebbe azzannato l’uomo. In qualche modo, il cane si sarebbe fermato, ponendo fine all’incubo della coppia che ha rimediato delle contusioni ma per fortuna non gravi.