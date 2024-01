Bando servizio civile 2023, Anffas Modica cerca 12 operatori dai 18 ai 28 anni

Anffas Modica APS, che da anni ospita giovani volontari del Servizio Civile, poco prima dell’apertura del nuovo bando vuole dare un suggerimento ai tanti ragazzi che magari stanno pensando di presentare la propria candidatura: non aspettare l’inizio del servizio per mettere piede in associazione.

Ogni ente ha infatti delle proprie dinamiche e, cosa più importante, conoscere e farsi conoscere dall’”utenza” con cui si avrà a che fare richiede tempo.

Dedicare anche solo un pomeriggio la settimana al volontariato può fare la differenza.

Oltre questa premessa, il 15 febbraio scade la presentazione delle domande per le candidature e i giovani dai 18 ai 28 anni che stanno pensando di partecipare al Servizio Civile Universale presso la nostra associazione possono farlo scegliendo il progetto “Vita inclusiva 2023”.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’esperienza unica e irripetibile, che permetterà ai prossimi operatori volontari di supportare i nostri ragazzi nelle loro attività quotidiane, varie e tutte dirette a renderli sempre più autonomi, modificando forse al termine dei dodici mesi la loro idea sulla disabilità.

Augurandoci che tanti ragazzi vogliano partecipare, ricordiamo che è possibile candidarsi on line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, Anffas Modica è sempre disponibile per qualunque informazione o supporto. Contatti: info@anffasmodica.it tel 0932762877 whatsapp +393484764054 #serviziocivile #bando2023 #anffasmodica #5xmilleanffasmodica