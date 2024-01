Castellammare di Stabia, infermiera colpita con un pugno al volto al Pronto soccorso

Strattonata, trascinata per i capelli, sbattuta a terra e, infine, colpita con un violentissimo pugno al viso. Tutto per aver invitato i parenti di un paziente assistito nella sala dei codici gialli-rossi del pronto soccorso ad allontanarsi per la troppa folla e spostarsi nella sala d'attesa per consentire ai medici di lavorare. La violenta aggressione è avvenuta stanotte all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.