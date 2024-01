Catania, spaccio di droga: la polizia arresta 20enne e denuncia 35enne

Un inusuale via vai di persone sospette, nei pressi di un edificio in Viale Grimaldi a Catania, ha insospettito i poliziotti della Squadra Volante che hanno deciso di intervenire prontamente. Alla vista degli agenti, i presenti si sono immediatamente allontanati.

Avendo intuito che quei movimenti fossero dovuti a un’attività di spaccio, gli agenti hanno subito bloccato una persona, di “vedetta”, che identificata è risultata essere un 35enne pregiudicato catanese, visto poco prima dare l'allarme dell'arrivo della volante.

Successivamente, i poliziotti sono riusciti ad accedere, da una finestra lasciata aperta, all’interno dell’edificio, dove hanno bloccato un’altra persona che aveva in mano un involucro di cellophane, contenente dodici dosi di cocaina, per un peso di 3,30 grammi; 25 dosi di “crack”, dal peso complessivo di 4,20 grammi e 39 dosi di marijuana, per un peso di 55,37 grammi.

Lo stupefacente rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Il giovane fermato, un 20enne catanese incensurato, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso con l’altro complice.

Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno che ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto innanzi al G.I.P.

Il complice, ovvero la “vedetta”, è stato invece deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.