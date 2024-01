Anziana sequestrata e rapinata in viale Scala Greca a Siracusa

Una pensionata siracusana è stata vittima di una brutale rapina nel suo appartamento in viale Scala Greca, zona nord della città. L'aggressione è avvenuta al suo ritorno a casa, dopo aver trascorso la notte del 31 dicembre con la famiglia per festeggiare il nuovo anno. Dopo essersi chiusa la porta alle spalle, la donna ha udito dei colpi e, pensando fosse suo figlio, ha aperto senza esitare. Tuttavia, si è trovata di fronte a due uomini armati di coltelli. Uno dei malviventi ha immobilizzato l'anziana, cercando di soffocare eventuali urla, mentre l'altro ha perquisito l'abitazione alla ricerca di denaro e oggetti preziosi.

Non è ancora chiara l'entità del bottino, ma i rapinatori sono fuggiti con merce di valore e contanti.

La polizia è intervenuta prontamente, avviando un'indagine per identificare gli autori dell'aggressione. Le telecamere di sicurezza della zona sono state visionate per raccogliere elementi utili alle indagini. Si sospetta che i rapinatori, conoscenti delle abitudini della vittima, abbiano agito con precisione mirata.