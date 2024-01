Pozzallo. Lutto nel giornalismo, a 83 anni è morto Michele Giardina

Lutto nel giornalismo siciliano, All'età di 83 anni, stroncato da una malattia, è morto a Pozzallo Michele Giardina. Per decenni ha collaborato con il quotidiano La Sicilia e, da qualche anno, anche con giornali on line. Ha raccontato, nelle sue corrispondenze, gli avvenimenti politici e sociali di Pozzallo con particolare attenzione alle vicende riguardanti il porto della città e, soprattutto, il fenomeno migratorio, scavando negli aspetti più reconditi legati agli sbarchi e all'accoglienza. Numerosi i libri scritti da Michele Giardina legati, in gran parte e in maniera accattivante, alla realtà pozzallese che il giornalista conosceva come pochi e che sapeva trasmettere ai propri lettori. La città di Pozzallo perde uno spirito libero e un giornalista che ha interpetrato il mestiere come una vera missione al servizio del lettore.

Ai familiari di Michele Giardina le condoglianze di Nuovo Sud.