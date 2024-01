Modica, è morta Carmela Giannì: è stata assessora nella Giunta Ruta

È deceduta improvvisamente a Modica Carmela Gianni’, ex assessore comunale nella giunta del sindaco Carmelo Ruta. Il prossimo 8 gennaio avrebbe compiuto 75 anni. Un infarto le ha stroncato la vita. Ex dipendente dell’Asp al laboratorio analisi dell'ospedale Maggiore di Modica, giornalista, si è sempre spesa a difesa dei più deboli e dei diritti della donna. Un grande dolore l'aveva segnata nel maggio del 2021 quando è deceduta, all’età di 48 anni, la figlia Valeria per un malore. In ricordo della figlia, Carmela Giannì, nel maggio scorso, ha donato 50 volumi di poesia alla biblioteca comunale di Modica da acquisire all’interno della sezione “Biblioteca delle donne”, sottosezione poesia. Carmela Giannì era componente della Consulta femminile di Modica ed è stata tra i promotori dell'Associazione culturale Franco Ruta.