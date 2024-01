Autostrada Siracusa-Gela, Abbate (DC): il tratto Modica-Scicli sarà finanziato

“Mi sento in dovere di intervenire sulla questione che riguarda il tratto autostradale Modica – Scicli anche e soprattutto alla luce delle speculazioni giornalistiche e politiche che si sono susseguite negli ultimi giorni”. Così l’onorevole Ignazio Abbate che intende fare chiarezza sulla vicenda: “Questa, come altre opere, circa una ventina, in Sicilia risultavano coperte parzialmente da finanziamento e non ancora appaltate. Ciò significa che dal momento in cui erano state finanziate al momento in cui sarebbero dovute andare in gara, l’aumento dei costi delle materie prime ha reso quei finanziamenti insufficienti. Per cui sono stati ritirati tutti i fondi per procedere ad una rimodulazione delle somme alla luce di questi aumenti. Limitatamente al tratto in questione, Modica – Scicli, si parla di un aumento pari a circa 100 milioni di euro. Se dopo la rimodulazione, la cifra destinata all’opera sarà ancora inferiore, la Regione è pronta ad attingere al Fondo di Sviluppo e Coesione per colmare la differenza e mandarla finalmente in gara".