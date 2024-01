Perde il controllo della moto e finisce sull'asfalto: morto a Palermo

Filippo La Barbera, di 43 anni èmorto in un incidente in via Lanza di Scalea a Palermo. L'uomo, che abitava nel quartiere Zisa, avrebbe perso il controllo del suo Piaggio Beverly, a pochi metri da un supermercato ed è finito per terra. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica. Pare che la causa possa essere un avvallamento sull'asfalto proprio in quel punto, che potrebbe aver influito sulla caduta. La Barbera è finito a terra, morendo sul colpo. Indagini da parte dei vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi.