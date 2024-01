Napoli, uomo trovato morto in cella: si indaga per omicidio

Un pregiudicato di 32 anni e' stato trovato senza vita nella sua cella nel carcere di Secondigliano a Napoli. La scoperta ieri mattina. Sul corpo, a una prima ispezione del medico legale, sono evidenti segni di violenza. Non si esclude si tratti di un omicidio, magari legato a un regolamento di conti, ma si indagata considerando ogni possibile pista. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli esami, autopsia compresa, per comprendere le reali cause del decesso.