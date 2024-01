Violenze sulla compagna a Isola Capo Rizzuto: scatta il braccialetto elettronico

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della propria compagna. Il ventitreenne, di origini romene, ha ripetutamente aggredito e minacciato la compagna, alla presenza del piccolo figlio: per lui il gip del Tribunale di Crotone, su richiesta della locale procura, ha emesso la misura cautelare del del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. I comportamenti subiti dalla giovane donna di 23 anni sono iniziate nell'estate del 2019 e si sono interrotte solo al termine della querela presentata presso la Tenenza carabinieri di Isola di Capo Rizzuto nel dicembre del 2023.