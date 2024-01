Modica, doni del Comune ai bambini segnalati dalla Caritas per la Befana

Regali ai bambini e alle famiglie segnalati al comune di Modica dalla Caritas nel giorno della Befana. “Siamo andati a portare i doni, nelle case che ci sono state segnalate dai centri Caritas parrocchiali della Città

- dichiara Chiara Facello, assessore alle Politiche sociali - ed abbiamo portato ai bambini una calza che conteneva regali e, soprattutto, la gioia di stare insieme. Un’idea che è nata per essere vissuta ‘in rete’, assieme al Rotary, alla Caritas diocesana e allo Scontrino sospeso. Questa è un’iniziativa che rientra nella filosofia del nostro programma di Natale. Il mio grazie va al sindaco, Maria Monisteri, per l’opportunità che ci dà, come assessori, di esprimerci e l’onorevole Ignazio Abbate, che ha sostenuto in maniera importante questa iniziativa. Quello usato per questa ‘Befana’, è un format che avevamo già rodato nei laboratori natalizi, insieme al Terzo settore e alla Caritas. La Calza simboleggia in questa giornata di Epifania il dono vero che è invisibile agli occhi e si trova nel cuore di chi dà e di chi riceve”.