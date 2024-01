Un nubifragio su Siracusa con pioggia e grandine: nave rompe gli ormeggi

La Befana porta a Siracusa all'ora del pranzo un violento temporale. Pioggia e grandine ha preso di mira per almeno dieci minuti il capoluogo. Il vento ha poi completato l'opera facendo volare sulle strade i contenitori dell'immondizia e la stessa spazzatura. Forti i disagi per gli automoblisti al momento della grandinata che hanno dovuto arrestare le proprie vettura. In difficoltà anche alcuni commercianti della zona tra Epipoli e via Necropoili Grotticelle, invasi dall'acqua. Sono anche saltati alcuni tombini rendendo le strade come una fiumara. Secondo le previsioni meteo, una schiarita dovrebbe arrivare verso le 15, mentre nuove piogge sono previste tra le 19 e le 21. In difficoltà pure alcune attività commerciali nel Centro storico di Ortigia.

Il forte vento ha causato la rottura degli ormeggi di una nave da crociera Msc che si trova al Porto di Siracusa. La nave è senza passeggeri e sta osservando una sosta tecnica. Sono in corso le operazioni di recupero della nave, al lavoro ci sono i rimorchiatori che stanno provando ad agganciarla per poi procedere all'ormeggio.

Domani il tempo dovrebbe migliorare, anche il cielo sarà nuvoloso.