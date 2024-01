Maltempo, disagi per forte pioggia a Catania e provincia

Il maltempo di queste ore con una forte pioggia che si sta abbattendo su Catania e provincia sta facendo sentire i suoi effetti in diversi luoghi della provincia. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, ci sono alcuni alberi pericolanti a Grammichele e a Vizzini, mentre in via Aldo Moro a Gravina di Catania un palo della luce è crollato sulla sede stradale, ma sembrerebbe che non abbia causato danni a persone.