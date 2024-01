Trovata cadavere la donna scomparsa nel Barese

Ritrovato nelle campagne barsei, in contrada Cornole di Ruccia, il cadavere della 57enne Giulia Maffei, scomparsa mercoledi' scorso da Modugno. L'allarme nei giorni scorsi era stato dato dal figlio: la donna era stata vista per l'ultima volta in un supermercato, non lontano dalla sua abitazione. Si era allontanata senza portare con se' i documenti. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono intervenuti i carabinieri, che si sono occupati delle indagini, e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Giulia Mafferi, insegnante di sostegno in un istituto secondario di primo grado di Modugno, era in cura da 17 anni in un centro di salute mentale