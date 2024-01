Quattro auto coinvolte in incidente tangenziale di Catania

A causa di un incidente è temporaneamente chiuso un tratto in direzione Siracusa della Tangenziale Ovest di Catania, tra gli svincoli di 'Misterbianco' e 'San Giorgio'.

Nell'incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti quattro veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione del traffico e la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riferito dalla Polizia stradale di Catania, giunta sul posto, lo scontro ha causato due feriti, fortunatamente non gravi.