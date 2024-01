Maltempo nel Ragusano: violenti scrosci di pioggia, vento e grandine

L'ondata di maltempo annunciata dalle previsioni meteo nel Ragusano è arrivata puntuale poco dopo mezzogiorno. Scrosci violenti di pioggia e grandinata nell'hinterland modicano mentre nell'Ipparino si sono registrate violente folate di vento che hanno abbattuto un grosso albero sulla strada provinciale Vittoria-Acate. Per ripristinare la circolazione è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria. I Comuni hanno messo in campo le squadre di Protezione civile che sono intervenute per qualche piccolo smottamento lungo le strade comunali. Un incidente autonomo, probabilmente a causa della pioggia battente, sulla strada Modica Sacro Cuore-Scicli: un pickup ha cappottato, illeso il conducente.

Le previsioni, anche per domani, domenica 7, non sono ottimistiche e la Protezione civile siciliana ha diffuso un bollettino di allerta gialla.

(FOTO: Franco Assenza)