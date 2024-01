Scivola in casa e batte la testa sul pavimento: 52enne morta a Palermo

Un'operatrice sanitaria di 52 anni e' stata trovata morta ieri sera nella sua casa in via Marchese Natale, nella borgata palermitana di Tommaso Natale. La donna abitava da sola, a lanciare l'allarme i familiari che dopo essere entrati nell'abitazione hanno trovato la donna riversa a terra con una ferita al volto. Secondo le indagini, condotte dalla polizia con il supporto della Scientifica, sarebbe stato accertato che la morte sarebbe stata causata da un incidente domestico. La donna, che lavorava al Policlinico, sarebbe scivolata sbattendo la testa sul pavimento. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per consentire la celebrazione dei funerali.