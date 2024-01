Scuola, l'Istituto Insolera di Siracusa mantiene l'autonomia

Mantiene l’autonomia l’Istituto Superiore Insolera di Siracusa che continuerà quindi ad offrire la sua offerta formativa sul territorio come fa da moltissimi anni. Gli indirizzi economico, grafico e agrario, che lo costituiscono, continueranno a lavorare insieme sotto un unico nome e soprattutto con l’unico interesse che ha sempre contraddistinto il personale scolastico: dare il massimo per costruire una scuola all'avanguardia.

Il Piano del dimensionamento della Regione Siciliana del 5 gennaio scorso ci ha regalato la prima bella notizia del nuovo anno, insieme ad una grande soddisfazione ed una rinnovata fiducia nelle nostre capacità e in quelle della nostra scuola.

Crediamo fortemente nel valore della formazione tecnico-professionale, che lo Stato reputa fondamentale per la crescita del nostro Paese, e lavoriamo ogni giorno per dimostrarlo e fare in modo che i nostri alunni ne possano trarre un grande vantaggio per la loro formazione e per il loro avvenire.