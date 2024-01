"Veleni a Solarino", il sindaco annuncia querela contro il deputato Mpa Carta

Il braccio di ferro tra il deputato all'Ars degli autonomisti, Peppe Carta ed il sindaco di Solarino. Peppe Germano, rischia di finire fuori dalle aule per la dialettica politica. Germano, che ha dovuto fare dimettere i suoi 6 consiglieri di maggioranza decretando di fatto lo scioglimento dell'organo di rappresentanza popolare ed il successivo arrivo di un commissario ad acta, nel giorno della Befana, preannuncia querela nei confronti di Carta per diffamazione a mezzo stampa. Sarebbe stata un'intervista rilasciata dal sindaco di Melilli lo scorso 29 dicembre a una radio privata di Siracusa a fare scattare la molla della querela. "La depositerò dopo le feste - dice Germano - perchè è stata lesa la mia onorabilità e quella della mia famiglia. Dimostrerò in tribunale ed in tutte le sedi opportune ,che sul mio conto e sull'attività dell'amministrazione sono state dette falsità". Il sindaco di Melilli, aveva parlato di assunzioni di comodo da parte di Germano in società che hanno a che fare con il Comune di Solarino. 'Veleni a Solarino'E se Carta dice di volere riportare la democrazia a Solarino. c'è già chi ha presentato una querela nei confronti del deputato all'Ars dell'Mpa. A depositarla all'autorità giudiziaria è stato il Revisore dei conti del Comune di Solarino, Francesco Liuni.